Alişan kimdir, gerçek adı ne? Evini sel basan şarkıcı Alişan kaç yaşında, aslen nereli?

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Sahnede ve ekranda adı Alişan. Nüfus kaydındaki adı ise Serkan Burak Tektaş. 1991'de çıkan ilk kasetinden bu yana otuz beş yıldır şarkı söyleyen sanatçı, bu hafta müziğiyle değil, İstanbul'daki sağanakta su basan eviyle konuşuldu.

ALİŞAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Alişan, Türk pop ve arabesk müziğinin tanınan isimlerinden bir şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. Hürriyet ve TGRT Haber'in biyografilerinde gerçek adı Serkan Burak Tektaş olarak geçiyor; Alişan sahne adı.

Hürriyet'in aktardığına göre Kuvay-ı Milliye İlkokulu'nu, Özel Şişli Koleji'nin ortaokulunu ve Özel Evrim Lisesi'ni bitirdi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ama devamsızlık yüzünden üçüncü sınıfın sonunda okulu bıraktı.

KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Alişan 19 Haziran 1976'da İstanbul'da doğdu, 50 yaşında. Ailesi Bingöllü.

İLK KASETİ 1991'DE ÇIKTI

İlk albümü "Derdo - Elazığ'ın Güzelleri" 1991'de piyasaya çıktı. TGRT Haber'in haberine göre bu ilk kasette babası ona destek oldu. Onu 1994'te "Delimisin Ne", 1996'da "Aşık Oldum" izledi.

Asıl çıkışını 1997'de yaptı. O yıl yayımlanan "Sana Bir Şey Olmasın" albümü ve albümdeki "Kralı Gelse" şarkısı adını geniş kitleye duyurdu. Sonraki yıllarda "Var Ya" (1999), "Alişan" (2001), "Söz Mü?" (2002), "Kalbim Ellerinde" (2004) ve "Olay Bitmiştir" (2005) albümleri geldi.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuğa 1998'de Aynalı Tahir dizisiyle başladı. Kurt Kapanı ve Aşkına Eşkıya'dan sonra en çok bilinen rolünü Cennet Mahallesi'nde oynadı; dizideki adı Ferhat'tı. 2008'de Gonca Karanfil'de Karanfil Kemal'i canlandırdı, 2017'de Dostlar Mahallesi'nin kadrosundaydı. Papatya ile Karabiber filminde de rol aldı.

Ekranın öbür yüzünde de uzun süre çalıştı. Mavi Ay'ı sundu, Çağla Şıkel'le birlikte Her Şey Dahil programını yıllarca yaptı.

EŞİ KİM?

Alişan, Buse Varol'la Dostlar Mahallesi'nin setinde tanıştı. Çift 6 Mayıs 2018'de evlendi. İki çocukları var.

SEL EVİNDE NE YAPTI?

İstanbul'da 14 Ekim 2026'da başlayan şiddetli yağış birçok evi ve iş yerini su altında bıraktı. Yeni Şafak'ın haberine göre Alişan'ın villasının bodrum katını da su bastı. Sanatçı, suyun bellerine kadar yükseldiğini anlattı.

Bodrumdaki suyu İstanbul İtfaiyesi'nin Üsküdar istasyonundan gelen ekip boşalttı. Onedio'nun aktardığına göre üç itfaiye çalışanı yaklaşık üç saat pompayla su çekti. Alişan, ekiple çektirdiği fotoğrafı paylaşıp itfaiyeye teşekkür etti ve ekiplerin sabaha kadar başka adreslere de yardıma gideceğini yazdı.