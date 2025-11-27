Haberler

Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya Osmancık'ta Seminer Verdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldiği seminer programında, eğitim ve kişisel gelişim üzerine deneyimlerini paylaştı. Program Osmancık Kaymakamlığı tarafından düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen seminer programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kapaklıkaya, üç oturumdan oluşan seminerde katılımcılara eğitim ve kişisel gelişim alanındaki deneyimlerini aktardı.

Seminere Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kapaklıkaya, katılımcılara kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
