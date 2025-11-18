BŞEÜ Gıda Teknolojisi Öğrencileri TRT'de Bilecik Ürünlerini Tanıttı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gıda Teknolojisi öğrencileri bir televizyon kanalında Bilecik ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Programı Gıda Teknolojisi öğretim elemanı Öğr. Gör. Mesut Kaplan öncülüğünde, Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri TRT 1'de yayınlanan 'Alişan ile hayata gülümse' programına katıldı. Öğrenciler, yayında Bilecik'in tescilli ürünlerini ve üniversitenin yenilikçi çalışmalar sonucunda geliştirdiği yeni ürünleri ulusal çapta tanıtma imkanı buldu. Programda öğrenciler, öğretim elemanlarının rehberliğinde geliştirdikleri ürünleri sergileyerek üretim süreçleri, yenilikçi çalışma yöntemleri ve gastronomi alanındaki yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin ulusal bir platformda yer almasının üniversite adına önemli bir tanıtım fırsatı oldu. Emeği geçen akademik personel ve öğrencilere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK