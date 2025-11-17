CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan TRT Genel Müdürlüğü Önüne Stüdyo Kurdu: "Trt, Siyah Beyaz Yayın Yap Onurlu Yaşa"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen İBB iddianamesi ile ilgili CHP'ye ve yurttaşlara söz hakkı verilmediği gerekçesiyle TRT Genel Müdürlüğü önüne stüdyo kurdu. Burada açıklama yapan Akdoğan, "TRT'nin yayını HD ama içerik olarak TRT bitti. Koskoca bir kurumu, koskoca TRT'yi bitirdiler. Değerli arkadaşlar TRT'ye çağrımı yapıyorum. TRT, siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa. 10 Kasım günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, ' Alişan ile Hayata Gülümse' diye program yapıp sonra da stüdyoda halay çektiren bir TRT de benim için yok hükmündedir. Bu kurumu kaldır at kardeşim" dedi.

TRT önüne araçlarla getirdiği masaları, sandalyeleri ve logoları yerleştiren Akdoğan, kurduğu stüdyoya konuk olarak adalet tanrıçası Themis'in heykelini getirdi. Akdoğan'ın arkasında yazılı TRT logosunun altında ise "Parayı halk verecek TRT üfürecek", "Ver duruşmayı gör savunmayı", "Ekranınız kapkara haberiniz iftira", "Vergilerle ayakta sonuna dek palavra", "Parayı halktan alır halkını hep kandırır", "Herkesin vergisi ancak iktidarın sesi" sloganları yer aldı.

TRT binasının önüne stüdyo kurma nedenini "Çünkü içerideki stüdyolar bize hiç yer vermiyor. İçerdeki stüdyolar bize iftira atmak üzerine kurgulanmış. Biz de masamız, sandalyemiz, koltuğumuz, TRT görsellerimizle birlikte kurduk. Buraya 86 milyon kişi para veriyoruz ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor" şeklinde açıkladı.

"TRT bizim için artık bir isyan noktasıdır. Tahammül edecek yerimiz yoktur. Bugün bu basın toplantısı ile bitmeyecek. Haftaiçi TBMM'de konuşacağım. Daha sonra TRT'nin diğer stüdyolarına gideceğim. TRT'de vatandaşın parasını toplayıp vatandaşın sesini vermeyen herkes bizden korksun" diyen Akdoğan, TRT'nin içine gidebileceğini ancak TRT'de çalışan emekçilerle karşı karşıya gelmek istemediğini belirterek, açıklamayı TRT'nin önünde yapacağını bildirdi.

Cuma günü "Pazartesi günü TRT'ye çıkacağım" şeklindeki paylaşımını hatırlatarak sözlerine başlayan Akdoğan, "Üzülerek ifade diyorum ki en çok canımı sıkan şey ben TRT'ye çıkacağımı söylediğim zaman bütün Türkiye'nin şaşırması oldu. Ancak bunda şaşılacak bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili pekala TRT'ye çıkabilir. Herhangi bir yurttaşımız TRT'ye çıkabilir. Ancak sanki Türkiye'de çok anormal bir şey olacakmış gibi tepkiler verildi" dedi.

"Ben bugün tabiri yerindeyse fişi söküp geri takmaya geldim"

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ben bugün tabiri yerindeyse fişi söküp geri takmaya geldim. Ben bugün tabir yerindeyse TRT'nin üstüne vurmaya geldim. Biz çocukken ne yapılıyordu. Televizyonda bir arıza varsa fiş çekilip geri takılıyordu ki çalışsın diye. Ben TRT'nin fişini söküp takmak istiyorum, ben TRT'nin üstüne vurmak istiyorum ki TRT çalışsın diye. Babamızın evinde dedemize küfrettirmeyeceğiz. Milletin sesi duyulsun diye kurulmuş televizyon milletin derdini anlatmıyor, milletin sesini vermiyor. Burası 86 milyonun evidir, 86 milyonun sesi burada verilmelidir. Kamu yayıncılığı için kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor; padişahım çok yaşacılık yapıyor, iktidar borazancılığı yapıyor, saray yalancılığı yapıyor.

"TRT'nin yayını HD ama içerik olarak TRT bitti"

TRT'nin yayını HD ama içerik olarak TRT bitti. Koskoca bir kurumu, koskoca TRT'yi bitirdiler. TRT'ye çağrımı yapıyorum önce. TRT, siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa. TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı dönemler vallahi bu dönemden daha iyi. Şimdi 19 tane televizyon kurmuş bilmem kaç tane radyo kurulmuş ancak içinde ne var? 10 Kasım günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, ' Alişan ile Hayata Gülümse' diye program yapıp sonra stüdyoda halay çektiren bir TRT benim için yok hükmündedir. Bu kurumu kaldır at kardeşim. Ben hayata gülümseyemiyorum ama 86 milyon yurttaşımızın hayata gülümsemesini istiyorum. 10 Kasım'da Atatürk'ün anıldığı saatlerde ' Alişan ile Hayata Gülümse' programı ile halay çekeceksin sonra benden saygı bekleyeceksin. Ne TRT'sine saygı duyarım ne Alişan'ına saygı duyarım. Bizim için TRT paramparça ve yok hükmündedir. TRT'de yalan var, TRT'de sahtekarlık var, TRT'de manipülasyon var. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. İşte TRT'nin geldiği hal budur.

"Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet"

Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet. Bu yalan da şöyle bir şey var; ya aynı cümleleri farklı kişiler söylüyor ya da aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. TRT Haber'de bir program başlamış ve tam 42 hafta sürmüş. 22 haftası AKP'li siyasetçiler çıkmış. Kalan 20 hafta da diğer partilere mi bölüştürüldü? Hayır efendim. 42 haftanın 22 haftası AKP'liler çıkmış diğer haftalarda da AKP'ye yakın sendikacılar, akademisyenler çıkmış. insaf, merhamet.

Burada öyle bir yönetim anlayışı var ki buraya gelmeden önce konuştuğum RTÜK üyemizden aldığım bilgiyi söylüyorum. Bir RTÜK üyesi TRT Genel Müdüründen randevu ister de o korkak vermez mi? Olur da bir daha genel müdür atanamazsam diye... Atanma, onurunla yaşa kardeşim. TRT Genel Müdürüne soruyorum. Mutlaka izliyordur, iki gündür panikteler. Senin televizyon izlemek dışında televizyonculukla herhangi bir bağın var mı? Yok. Babadan torpilli gel otur. Burada televizyonculuktan yetişmiş onlarca kişi TRT'den atılsın. İngiltere'de de BBC, Almanya'da da DW bu işi yapıyor. Adabı olan bunu yapmaz. Kamu yayıncılığı diye bir şey var. Güney Kore'de devlet televizyonu başındaki kişi iki sene kalıyor. İki sene sonunda kar mı etmiş, zarar mı etmiş bakılıyor. Zarar edildiyse gidiyor. Bu kurumda ekmek elden su gölden... TRT gelirlerinin yüzde 70'ini vatandaş cebinden veriyor. Telefon alıyorsunuz, telsiz alıyorsunuz hepsinde buraya para veriyorsunuz. Yüzde 70'i böyle toplandı. Yüzde 30'u da kamuya ait kurumların buraya verdiği reklamlardan. Buraya geçen sene 32 milyar para gelmiş. Verin 32 milyarı Hakkı abi de yönetir burayı, o da televizyon izliyor.

"Çizgi film kanalı dahil iktidar propagandasını yapmak için çalışıyor"

CHP parasıyla bu kanala reklam veremedi. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bu arkamda gördüğünüz milletin her vesileyle parasını alan kurum 'CHP'nin yalan stratejisi' diye yayın yaptı. Sana ne? Çizgi film kanalı dahil iktidar propagandasını yapmak için çalışıyor."

TRT'nin internet sitesine girildiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 80 sonuç çıktığını ve bunların hepsinin "Erdoğan'dan Özel'e, Ömer Çelik'ten Özel'e, AK Parti'den Özel'e" şeklinde olduğunu anlatan Akdoğan; Ekrem İmamoğlu diye arama yapıldığında ise "Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu'na rüşvet iddiası, Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası, Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet başsavcılarına hakaretten soruşturma" şeklinde haberler çıktığını anlattı ve konuk olarak getirdiği adalet tanrıçası heykeli Themis'e dönerek, AK Parti'nin MHP'ye dahi TRT'de çok az yer verdiğine dikkati çekti.

"Biz bir konuşmuşsak Cumhur İttifakı da 90 konuşmuş TRT'de"

Yerel seçimlerde TRT'nin 63 saat AK Parti'ye yer verdiğini ve CHP'ye sadece 48 dakika yer verdiğini ifade eden Akdoğan, "2023 yılında TRT, Cumhur İttifakına 60 saat yer vermiş. CHP'ye ise sadece 40 dakika. Yani 3 bin 600 dakika Cumhur İttifakı konuşmuş 40 dakikada biz konuşmuşuz. Biz bir konuşmuşsak Cumhur İttifakı 90 konuşmuş" dedi.

TRT'nin 2024 yılında 32 milyar lira bütçeye sahip olduğunu açıklayan Akdoğan, "Ve size başka bir dehşet rakamı söylüyorum, son 20 yılda TRT 12 milyar dolar, Türk parasına çevirin 500 milyar lira yani eski para ile 500 katrilyon para toplamış. Bunun mala davara ne faydası var? Bu 500 katrilyon parayı TRT'ye vatandaş vermiş. 240 bin konut yaparsınız bu parayla. Bir konutta Türkiye'de ortalama 3,1 kişi oturuyor. 240 bin konutta ise 750 bin nüfusa hitap etmiş olursunuz. Son 20 yılda verdiğimiz bu parayla deprem kuşağında bir ülke olarak bütün Malatya'yı yıkarız yeniden yaparız. Bu TRT'ye 20 yılda verdiğimiz para ile bütün Afyon'u yıkarız ve yeniden yaparız" dedi. Akdoğan, şunları kaydetti:

"TRT'ninyediği para ile her gün emeklilerin banka hesabına 15 bin TL para yatırırdık"

"Bu TRT'ye para vermek yerine o ülkedeki yarım milyon çiftçinin eline sıfır traktör verirdik. Traktör kullanan çiftçilerimiz bilin ki sizlerin hepinize sıfır traktör verirdik. 5 milyon öğrenciye asgari ücretin dörtte biri kadar burs verirdik. Buranın yediği para ile bizi izleyen emekliler duysun, her gün emeklilerin banka hesabına 15 bin TL para yatırırdık. Buraya verilen paradan daha hayırlı olurdu. Hayvan çiftliği kurar, burada altı bin hayvan yetiştirir;10 yıl burayı finanse eder ve oradan 90 milyon ton et üretip Türkiye'deki bütün evlere et dağıtırdık kilolarca, buzdolapları et dolar taşardı. Onlar yiyeceğine insanlar yeseydi. Okulda öğrencilere yemek veremiyoruz. Diyorlar ki 'paramız yok.' Bu TRT'nin yediği o 500 milyar para ile biz 2 yıl boyunca bütün öğrencilerimize yedirir içirirdik.

CHP'nin bugün iktidara geleceğine inanmayanlar bizim Ankara'yı ve İstanbul'u kazanacağımıza da inanmıyorlardı ama kazandık. İktidarı da kazanacağız Allah'ın izniyle. İşte o zaman bu TRT halkın olacak. Eğer biz iktidara geldiğimizde AKP yüzde bir oyu alsa ve TRT'ye çıkmazsa, onlar bu TRT'nin önüne gelir de 'AK Parti temsilcilerini TRT'ye çıkarmıyorsunuz' diye basın toplantısı yaparsa namussuzdur. Burada herkes istediğini söyleyecek. Eğer bu kuruma CHP iktidarında, CHP'nin referansı ile birisi işe alınırsa namussuzdur.

"CHP iktidarında gerçeklik ve doğruluk temel alınacak bu kanalda"

BBC'nin öncülüğünde hazırlanmış çok önemli bir metin var önümde. Dünyada kamu yayıncılığ'nın nasıl yapılacağına ilişkin. TRT Haber'in internet sitesinden okuyorum 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ihtarnamesine göre suç gelirleri Ekrem İmamoğlu'nun kişisel zenginleşmesinde kullanıldı.' TRT'nin önünden ilan ediyorum kardeşim, Ekrem İmamoğlu'nun servetinde bir kör kuruş zenginleşme bulan varsa şuranın önünde asacağız kendimizi. Aileye saldırmak ne aşağılık bir şey. 'Selim İmamoğlu, teknesinin alım tarihi ile İmamoğlu tarafından gönderilen 772 milyon liralık transfer örtüştü' şeklinde haber yapılmış. Arkadaşlar 772 milyon lira ne demek? Bunun gerçeği 772 bin lira. Yani 1 milyon TL'den daha az. Nereden gönderilmiş? Resmi banka hesabından gönderilmiş. Kaçak göçek yok. Yani bu gönderilen para ile Türkiye'de iktidarın ekonomik politikası nedeniyle bugün sıfır araba almak mümkün değil.

"10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlatılacak TRT'de"

İBB soruşturması ile ilgili daha en baştan peşin peşin hükmü TRT kuruyor. CHP iktidarında gerçeklik ve doğruluk temel alınacak bu kanalda. Tarafsızlık ve fikir çeşitliliği yer alacak. Editoryal dürüstlük ve bağımsızlık hedeflenecek. Kamu yararı gözetilecek. Hakkaniyet olacak. Zarar verici ve gücendirici konular olmayacak. Yani alışan göbek atmayacak 10 Kasım'da. 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlatılacak TRT'de. TRT gözetilecek. Hesap verme yükümlülüğü olacak. Bu metnini şimdi cebime koyuyorum. Bu bizim ilkelerimizdir. Bunlar kamu yayıncılığında geçerli olacaktır.

Arkadaşlar işin özeti çok büyük para alıyorlar vatandaştan. Aldıkları parayla vatandaşları yanıltıyorlar. Bandrolden alıyorlar, iletişim merkezinden alıyorlar, TRT payı diye alıyorlar, tablet alanından alıyorlar, televizyon alandan alıyorlar, bilgisayar alanından alıyorlar, uydu alıcısı alandan alıyorlar… Şimdi son söyleyeceğimi söyleyeceğim:

Çocuklar, gençler, aileler hepiniz duyun. Meclise yeni bir düzenleme getirmek istiyorlar. Bu aldığımız bilgisayarmış, tabletmiş, kulaklıkmış, televizyonmuş, telefonmuş, traktörmüş… Bugün TRT'ye ne para veriyorsanız hepiniz çoluğunuza çocuğunuza ne alıyorsanız yüzde 20 zam ile alacaksınız. Bugün bir şeyi 100 liraya alıyorsanız 120 liraya alacaksınız ki burası daha fazla para harcasın.

"Ben çocukluğumun TRT'sini istiyorum. Ben TRT'yi siyah beyaz izlemeye razıyım, yeter ki doğruları versin"

Arkadaşlar ben çocukluğumun TRT'sini istiyorum. Ben TRT'yi siyah beyaz izlemeye razıyım, yeter ki doğruları versin. Bugün burada bu stüdyoyu kurduk gerekirse yine kuracağım. Türkiye'nin dört bir yanında kuracağız. Bu hafta TBMM'de konuşacağız. İktidar sahiplerine söylüyorum, şu tırnağımın ucu kadar cesaretiniz varsa o düzenlemeyi yaparsınız ve Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının duruşması bu TRT'den yayınlanır.

Mahkeme Türk halkı adına karar veriyor. Biz de diyoruz ki bu TRT, Türkiye'nin en ücra köşeleri dahil Türkiye'nin her yerinde yayın yapıyor madem hadi o zaman bu yayın yapılsın ve Türk milleti kararını versin.

"Ben bundan sonra TRT'nin peşindeyim"

Ben bundan sonra TRT'nin peşindeyim. Siz ne zaman ki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesine dokundunuz belki de bu bardağı taşırdı. Ben peşindeyim, özel olarak peşindeyim. Genel başkanımız zaten vallahi her yalancının canını okur, TRT'nin de okur. Buradan TRT Genel Müdürlüğüne bir çağrım var. Bugün burada bir basın açıklaması yaptık. Bugün burada bir stüdyo kurduk. 50 dakikadır konuşuyorum, bu reklam hariç bir saatlik yayın demek. Bana 'sen burada daha vır vır konuştun, gel bakalım bu söylediklerin yalan' diyorsan bana artık stüdyoya ister kendin gel TRT Genel Müdürü olarak istersen AK Partili gazetecileri çağır. Çıkalım burada konuşalım ve bu millet artık neyin ne olduğunu görsün. Ben TRT'nin önünden ayrılıyorum bir başka TRT yanında buluşmak üzere. Şimdi TRT'nin internet sitelerini takip zamanı. Bakalım kanalının önüne gelip 52 dakika yayın yapan, 52 dakika konuşan bir milletvekilinden bir satır bahsedecek mi hep birlikte göreceğiz."