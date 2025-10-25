Alişan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi

Sanatçı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Alişan, hayranlarıyla buluştu.

Alişan konserinde, "Var Ya", "Fark Atıyor", "İkimize Birden" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türküler seslendirdi. Mardinliler bütün gece ünlü sanatçıya büyük bir coşkuyla eşlik ederek halaylar eşliğinde oynadı.

Alişan sahnede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"En sevdiğim şehre geldim. En sevdiğim insanların yanına geldim. En sevdiğim yemeklere, en sevdiğim doğaya geldim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Kültür Yolu Festivali'ni düzenlediği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Perşembe gününden beri Mardin'deyim. Hala doyamadım. Mardin medeniyetler şehri. Barış içinde kardeşlik içinde yaşayan bir şehir."