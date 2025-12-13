Alişan paylaştı: Güllü'nün o programdaki sözleri yürekleri parçaladı
Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından Alişan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Alişan'ın paylaştığı program kesitinde sunucunun, "Sanatçılar yaşarken çok küçük paralara sahneye çıkıyor, vefat ettikten sonra filmleri çekilip gişe rekorları kırıyor" sözlerine Güllü'nün, "Ben de onu bekliyorum. Öldükten sonra çocuklarıma yarasın" şeklindeki tepkisi duygulandırdı.
- Gül Tut, sahne adıyla Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
- Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.
- Güllü, bir televizyon programında 'Biz yaşarken kıymetimizi bilin. Biz öldükten sonra 'rahmetli çok güzel okurdu' denirse, çok geç kalınmış olur' demişti.
Ünlü şarkıcı Gül Tut, sahne adıyla Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güllü'nün otopsisi yapıldı ve şarkıcı İstanbul'da toprağa verildi.
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.
ALİŞAN'DAN GÜLLÜ PAYLAŞIMI GELDİ
Bu acı gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Alişan, Güllü ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Alişan, Güllü'nün bir televizyon programında söylediği sözlerden kesitler paylaştı. Videoda Güllü, sunucunun "Yaşarken çok küçük paralara sahneye çıkıyorlar. Allah korusun vefat ediyorlar, filmleri çekiliyor. Gişe rekorları kırıyorlar" sözlerine yanıt olarak, "Ben de onu bekliyorum. Öldükten sonra çocuklarıma yarasın" demişti.
Program sırasında sunucular, "Allah korusun Güllü, daha çok gençsin" diyerek endişelerini dile getirirken, Güllü'nün şu sözleri yürekleri burktu:
"Allah ne yazdıysa onu yaşayacağız. Ama yine söylüyorum, biz yaşarken kıymetimizi bilin. Biz öldükten sonra 'rahmetli çok güzel okurdu, şöyleydi, böyleydi' denirse, çok geç kalınmış olur. Yaşarken kıymet bilelim."