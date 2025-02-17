İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam

Ünlüler Geceye Damga Vurdu: Özyurt'un Nişan Töreninde Coşku Doruğa Ulaştı

Ünlüler Geceye Damga Vurdu: Özyurt'un Nişan Töreninde Coşku Doruğa Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Grand Harilton Otel'de düzenlenen Zeynep Özyurt ve Ömer Başkul'un nişan töreninde Alişan ve Orhan Gencebay gibi ünlüler sahne aldı. Alişan coşkulu performansıyla dikkat çekerken, Gencebay nişan yüzüklerini takarak geceye anlam kattı.

İş adamı Serdar Özyurt'un kardeşi Zeynep Özyurt ile Ömer Başkul'un nişan töreninde birçok ünlü isim sahne aldı.

İstanbul Grand Harilton Otel'de düzenlenen nişan töreninde ünlü sanatçı Alişan sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Halay başına geçerek misafirlerle birlikte coşku dolu anlar paylaşan Alişan, geceye damgasını vurdu. Sahneye daha sonra arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay çıktı. Gencebay, nişan yüzüklerini genç çifte takarken, eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte mutluluklarını iletti. Orhan Gencebay'ın bu beklenmedik görüntüsü, geceye ayrı bir anlam kattı. Nişan töreninde Songül Karlı da sahne aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
img

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
img

Ankara'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.