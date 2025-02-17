Ünlüler Geceye Damga Vurdu: Özyurt'un Nişan Töreninde Coşku Doruğa Ulaştı

İş adamı Serdar Özyurt'un kardeşi Zeynep Özyurt ile Ömer Başkul'un nişan töreninde birçok ünlü isim sahne aldı.

İstanbul Grand Harilton Otel'de düzenlenen nişan töreninde ünlü sanatçı Alişan sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Halay başına geçerek misafirlerle birlikte coşku dolu anlar paylaşan Alişan, geceye damgasını vurdu. Sahneye daha sonra arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay çıktı. Gencebay, nişan yüzüklerini genç çifte takarken, eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte mutluluklarını iletti. Orhan Gencebay'ın bu beklenmedik görüntüsü, geceye ayrı bir anlam kattı. Nişan töreninde Songül Karlı da sahne aldı. - ANKARA