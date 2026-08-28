Pazaryeri'nde Zafer Bayramı Coşkusu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sanatçı Alişan konser verdi. Halk dansları gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından program, Cumhuriyet Marşı ile sona erdi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Alişan konser verdi.
İlçe Panayır Alanı'nda düzenlenen etkinlik, Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle başladı.
Gösterilerin ardından sanatçı Alişan şarkılarını seslendirdi.
Etkinlikte Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlara hitap etti.
Program, Cumhuriyet Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA