Lvbel C5'ten Alişan ve İsmail Türüt'e çok ağır sözler

'Ralli', 'Baba', 'Salla', '10 Numara' gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, nam-ı diğer Lvbel C5, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla tutuklanmış ve Kandıra Cezaevi'ne gönderilmişti. Uyuşturucuya teşvik suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis istemiyle yargılanan C5, 22 günün ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise Alişan ve İsmail Türüt'e yönelttiği sert sözlerle gündemde.

"TÜRÜT AKRABALARIMA KÜFRETTİ"

Lvbel C5, Hav Hav şarkısının çıktığı dönemde aldığı eleştirilerin kendisini fazlasıyla yıprattığını söyledi ve yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"'Hav Hav' şarkım o dönem çok eleştirildiği için evde dört dönüyordum. Kendi kendime, 'Oğlum bana niye sevmiyorlar lan beni? Ne amaçları var?' diye soruyordum. İsmail Türüt ise işin dozunu iyice kaçırdı. Benim akrabalarıma küfür etti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o! Üstelik sadece bir şarkı için... Yok onun sülalesi de bilmem nedir falan filan. İşte bu, düpedüz saygısızlık."

ALİŞAN'A: "GEBERİYORSUNUZ PARASIZLIKTAN"

Alişan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hav Hav diyen birine hoş denir mi, ne denir bilemedim" sözleriyle şarkıya esprili bir gönderme yapmıştı. Bu çıkışa öfkelenen Lvbel C5, Alişan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: Şak şaklayın bunu oğlum, saçmalamayın! Kim olduğunuzun bir önemi yok. Geberiyorsunuz parasızlıktan. Biz kazanıyoruz diye niye böyle havlayan oluyorsunuz? Nefret ettirdiler beni kendilerinden abi. İnsan dediğin biraz saygılı olmalı.

TUTARSIZ BULUNDU

Lvbel C5, kendisine yorum yapanları "saygısız" olarak nitelese de, Türüt ve Alişan için kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı. Rapçinin "saygı" çağrısı ile sarf ettiği sert sözler arasındaki bu çelişki, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.