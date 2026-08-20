Fatsa'da 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde ailesiyle birlikte denize giren Alişan Korkmaz (4), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yenipazar Mahallesi Mazhar Yerebaşmaz Caddesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giren Alişan Korkmaz, bir süre sonra suda zorlanmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alişan Korkmaz, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı