ASKF Başkanı, Amatör Spor Kulüplerinin Vize Bedellerini Karşılayacak

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Afyonkarahisar Başkanı Alişan Akgün, 2025-2026 sezonunda klüpler ile antrenörlerin vize bedellerinin kendileri tarafından karşılanacağını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akgün, "Kulüplerimiz çok zor şartlarda liglere katılmaya ve liglerde tutunmaya çalışıyor. Bu sezon filiz, vize ve transfer ücretleri de kulüplerimizi etkiledi. Bu sebeple bir nebze olsa da kulüplerimizin emeklerine katkı sağlayamak amacı ile ASKF yönetim kurulu olarak yıla ait referans bedellerinin karşılamasını uygun gördük.

2025-2026 futbol sezonunda Türkiye futbol federasyonu için lige katılım ve referans bedeli olan 2500 TL, amatör takım antrenörü vize referans bedeli olan 1000 TL olmak üzere 3500 TL kulüplerimizin TFF tarafından açılan hesaplarına yatırılmıştır. Diğer liglere katılacak kulüpler için de bu ücretler yatırılmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR