Eskişehir'de AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Pikniği Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nca partinin 24'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen piknik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen program sabah saatlerinde başladı. Etkinliğe çok sayıda partili ve vatandaş katılım gösterdi. Hafta sonunu bu etkinliğe katılarak değerlendiren aileler, gençler ve çocuklar, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın da yapıldığı 'Teşkilat Pikniği', Alişan konseri ile son buldu. - ESKİŞEHİR