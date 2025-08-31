Eskişehir'de AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Pikniği Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Pikniği Yoğun İlgi Gördü
Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 24'üncü kuruluş yıl dönümü pikniği, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte partililer ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı, Alişan konseri ile sona erdi.

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nca partinin 24'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen piknik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen program sabah saatlerinde başladı. Etkinliğe çok sayıda partili ve vatandaş katılım gösterdi. Hafta sonunu bu etkinliğe katılarak değerlendiren aileler, gençler ve çocuklar, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın da yapıldığı 'Teşkilat Pikniği', Alişan konseri ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
