Alişan, Mourinho'ya 'Alacağın tazminat haram olsun' deyip gönlündeki ismi açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan, bu habere çok sevindi.

Sosyal medyada konuyla ilgili peş peşe paylaşımda bulundu. Mourinho için "Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii" diyen Alişan, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den 15 milyon euro tazminat alacak olmasına da sert tepki gösterdi.

"ALACAĞIN TAZMİNAT HARAM OLSUN"

Alişan, "Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.. Şimdi yallah nereye gidersen git... Bir daha gözümüz görmesin seni... Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜNDEKİ İSMİ AÇIKLADI

Alişan ayrıca Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesini istedi. Ünlü şarkıcı, "Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak..Ben Aykut Kocaman'ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim..Yada gelecek kim olursa olsun Fenerbahçe'yi bilen,Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı..İçimizden birisi olmalı..Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur??" dedi.