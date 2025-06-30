Samsun'da Konserde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Samsun'da Alişan'ın konserinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki Emirhan E., tanımadığı 25 yaşındaki Doğukan T. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası polis şüpheliyi yakaladı.

Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Batı Park'ta sahne alan sanatçı Alişan'ın konserinde, bir grup arasında kavga çıktı.

Emirhan E. (16) tanımadığını beyan ettiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı.

Polis ekipleri şüpheli Doğukan T'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü.

Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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