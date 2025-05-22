TBMM'de yapılan HSK seçim sonuçları Resmi Gazete'de

TBMM'de yapılan HSK seçim sonuçları Resmi Gazete'de
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TBMM Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na beş yeni üyeyi seçti. Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçilirken; yapılan seçimin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) beş yeni üyesi belirlendi. TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine beş ismi seçti. Yapılan seçimin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'YA SEÇİLEN İSİMLER RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 21 Mayıs 2025 tarihli TBMM kararına göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni HSK üyeleri belirlendi.

Resmi Gazete'de yer alan isimler şöyle: Fuzuli Aydoğdu (Yargıtay Üyesi), Hakan Yüksel (Yargıtay Üyesi), Seyfi Han (Yargıtay Üyesi), Cengiz Aydemir (Danıştay Üyesi), Alişan Tiryaki (Avukat)

TBMM'den yapılan HSK üyeliği seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Kaynak: ANKA / Güncel
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