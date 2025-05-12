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Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Doğum gününde yürek yakan sözler

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Doğum gününde yürek yakan sözler
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Alişan, dört yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle andı. "Seni çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor…" diyerek içini döken sanatçı, hem kardeş acısını hem de yarım kalan hayallerini paylaştı.

Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde duygusal bir mesajla andı. Pandemi sürecinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tektaş'ın ardından uzun süre toparlanmakta zorlanan Alişan, ailesine ve özellikle yeğenlerine sıkı sıkıya sarılarak hayata tutunmuştu. Kardeşiyle güçlü bir bağa sahip olan sanatçı, yaşadığı kaybın ardından sahnelerden bir süre uzak kalmış, ancak geride kalanlar için ayakta kalmayı seçmişti. Selçuk Tektaş'ın çocukları Eyşan ve Ceylan'a hem dayılık hem de babalık yapan Alişan, yaşadığı yas sürecini onların geleceği için göğüslemeye çalıştı.

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Doğum gününde yürek yakan sözler

DUYGUSAL MESAJ

Alişan, kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı içten bir paylaşımla kutladı. Kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan sanatçı, altına şu notu düştü: Bugün günlerden sensin kardeşim…Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki…Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um"

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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