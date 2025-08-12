İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı

İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih 'Jön' Kunukcu'dan beklenmedik bir evlilik teklifi aldı. Yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile meslektaşı Burak Bulut'un düğününde gelen teklif karşısında gözyaşlarına boğulan Derici'nin yanıtı ise "Ölene kadar, sonsuza kadar evet" oldu.

Uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih 'Jön' Kunukcu ile mutlu bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile meslektaşı Burak Bulut'un düğününde hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı

BEKLENMEDİK EVLİLİK TEKLİFİ

Nikah şahidi olarak düğünde yer alan Derici, Alişan'ın sahne aldığı sırada Kunukcu'dan gelen evlilik teklifi ile adeta neye uğradığını şaşırdı.

İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı

"ÖLENE KADAR, SONSUZA KADAR EVET"

Duygusal anların yaşandığı o anlarda gözyaşlarını tutamayan Derici, teklife "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar, sonsuza kadar 'Evet'" diyerek yanıt verdi.

İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Çiftin bu özel anları, düğünün diğer davetlileri tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSahi:

Hayırlı olsun da 1 seneye boşanmazsınız inşallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Evli insanlar güzel yemekler çöpe atıyor. Allah razı olsun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİDO BEY:

Hayrını gör Melih kardeş yakışır sana:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.