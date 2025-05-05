Sakaryalı İş Adamı İsmail Alişan, Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışlayacak

Sakaryalı hayırsever iş insanı İsmail Alişan, Gazze'de ateş sönünceye kadar emekli maaşını Gazze halkına bağışlama kararı aldı. Bu anlamlı kararını, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık'ı makamında ziyaret ederek paylaştı.

Ziyarette konuşan İsmail Alişan, Gazze'de yaşanan insanlık dramının yürek burktuğunu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze'ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin" diye konuştu.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise hayırsever iş insanına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey'in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA