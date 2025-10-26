Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hastaneden korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti
İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi geçiren ve 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama sevenlerini korkuttu. Durumu kritik seyreden Ürek'in sevenleri ve sanatçı dostları hastaneye akın etti. Alişan'ın hastane çıkışı üzgün hali dikkat çekti.
- Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi görüyor.
- Fatih Ürek'in durumunun kötüye gittiği ve değerlerinin düştüğü iddia edildi.
- Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu ve Hakan Akkaya hastaneye ziyarete gitti.
- Feyyaz Şerifoğlu Fatih Ürek'in sağlık durumunda bir gelişme olmadığını söyledi.
- Hakan Akkaya Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu belirtti.
İstanbul'da evinde kalp krizi geçiren ve 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakımda günlerdir uyutulan sanatçıyla ilgili hastaneden yapılan açıklama sevenlerini korkuttu.
HASTANEDEN KORKUTAN AÇIKLAMA: DURUMU KRİTİK
59 yaşındaki şarkıcı sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.
SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Hastaneden yapılan açıklama Ürek'in sevenlerini korkuttu. Dün gece Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu, Hakan Akkaya gibi ünlü isimlerin hastaneye ziyarete gittikleri görüldü.
ALİŞAN: BENİM İÇİN DEĞERLİ BİRİ
Alişan, hastane çıkışı yaptığı açıklamada ağlamaklı bir halde, 'Her gün Mert'le (Fatih Ürek'in menajeri) konuşuyoruz. Benim için değerli biri. İnşallah güzel haber alırız. Benim nişanımda düğünümde, kardeşimin nişanında düğününde hep vardı.' dedi. Ünlü şarkıcının üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı.
DEMET AKALIN: FATİH'LE İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ
Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili konuşan şarkıcı Demet Akalın, "Fatih Ürek'in doktoruyla konuşuyorum. Her gün dua ettiriyoruz. İlk ziyaret ettiğimde o kadar kötüydüm ki anlatamam. Fatih ile iyi ki barışmışız. Ölmeden vasiyetimi vermek istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" dedi.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU: DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK
Şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, hastane çıkışında 2. Sayfa mikrofonuna konuştu. Şerifoğlu, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili; 'Şu an bir gelişme yok. Biz de son durumda ne oluyor diye görmeye geldik. Dua etmekten başka bir çaremiz yok. Biz sürekli geldik gittik, şimdi de görmek istedim' diye konuştu.
Hakan Akkaya ise, "Allah'tan umut kesilmez. Yapacak bir şey yok. Şu an stabil her şey" dedi.