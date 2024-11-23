Av. Özer Alişan Ekren: 1 paylaşımla 1 milyon TL kazanıyorlar

Avukat Özer Alişan Ekren, Haberler.com stüdyosunda yasa dışı bahise verilen cezalar ile ilgili konuştu. Ekren, sözlerine şöyle devam etti;

"1 PAYLAŞIMLA 1 MİLYON TL KAZANABİLİYORLAR"

"Son zamanlarda olan uygulamalara bakarsak ünlü futbolcular, iş insanları, hepsinin yasa dışı bahse teşvik ettiğini görebiliyoruz. Bu tip kişiler zaten takipçileriyle güvenlerini kazanmış kişiler. Bunlarla iletişime geçiyorlar ve 1 paylaşım ya da bir etkinlikte onların var olması onlara ciddi paralar kazandırıyor. Hatta bazı paylaşımlar bazı kişiler için 1 milyon TL'yi bulabiliyor."