Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale çıktı. Maç bitiminde Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan'ın Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman'a yaptığı göndermeli paylaşımlar ise dikkat çekti. Alişan bir paylaşımında, "Laaaaaannnn Gergiiinnnnn laaaaaaaaannnnnn. Ko...k muuuuuuu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükselmesi, hem basketbol camiasında hem de taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

ALİŞAN'DAN BOMBA PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyada yaptığı göndermeli paylaşımlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe'nin maçı ardından Ergin Ataman'a göndermeli paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Laaaaaannnn Gergiiinnnnn laaaaaaaaannnnnn. Ko...k muuuuuuu" ve "Fenerbahçe Yünan takımıyla maç yapmış, Yünan takımının antrenorunu yarı fınalde devırmıs, çırpmış koymuş bir kenara, alırsak kupayıay yıldız dalgalanacak ama goruyorum ki sevinmeyenler var:) Olsun be biz şampıyon olalım dalgalansın yeteer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Lafa bak kafa.Topluma örnek olan çakma sanatçı...Gerçek sanatçı böyle olmaz.Yunan takımını çalıştırabilir de sen adama küfür edemezsin....Sana yapılsa koştur koştur adliyeye dava açmaya gidersin.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ali şan dedem yaşına geldin hala ergen hareketler yapıyorsun.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.