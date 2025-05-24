Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükselmesi, hem basketbol camiasında hem de taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

ALİŞAN'DAN BOMBA PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyada yaptığı göndermeli paylaşımlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe'nin maçı ardından Ergin Ataman'a göndermeli paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Laaaaaannnn Gergiiinnnnn laaaaaaaaannnnnn. Ko...k muuuuuuu" ve "Fenerbahçe Yünan takımıyla maç yapmış, Yünan takımının antrenorunu yarı fınalde devırmıs, çırpmış koymuş bir kenara, alırsak kupayıay yıldız dalgalanacak ama goruyorum ki sevinmeyenler var:) Olsun be biz şampıyon olalım dalgalansın yeteer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;