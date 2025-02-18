Alişan Akgün'e Veda Yemeği

25 Şubat 2025 tarihinde emekli olacak olan Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alişan Akgün'e Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından veda yemeği verildi.

Milli eğitim camiasında bulunduğu süre içeresinde öğretmen,okul müdürü,şube müdürü ve son olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Akgün, emekliliğe ayrılmaya hazırlanıyor.

Geçmişinde değişik iller ve Afyonkarahisarda Sporcu, Antrenör,Kulüp başkanı olarak görev yapmış olan Afyonkarahisar sporuna da ciddi katkıları bulunan Alişan Akgün' bundan sonra Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu Başkanı olarak Afyon Sporuna hizmet etmeye devam edecek. - AFYONKARAHİSAR