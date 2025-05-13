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Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı
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Sosyal medyada artan siber saldırıların son kurbanı ünlü sanatçı Alişan'ın annesi oldu. Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı sert açıklamayla takipçilerini uyardı ve saldırganlara, "Bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak" sözleriyle gözdağı verdi.

Sosyal medya platformları, son yıllarda yalnızca iletişim ve paylaşım alanı değil; aynı zamanda siber suçların en yoğun yaşandığı dijital alanlardan biri haline geldi. Özellikle ünlü isimlerin ve onların yakınlarının hesapları, siber korsanların öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Bu kez hedefte, ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan'ın annesi vardı.

ALİŞAN'DAN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Alişan, annesinin Instagram hesabının kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan açıklamasında, takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyardı. Alişan, "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, hesap şu anda bizde değil... En genç yarına hesabı alırız ama o zamana kadar sizlere herhangi bir mesaj gelirse, ya da hesaptan bir paylaşım yapılırsa lütfen itibar etmeyiniz... Bu arada sadece hesabı geri almayacağız, bu pisliği kim yaptıysa o da ortaya çıkacak!"

Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

SON YILLARDA SİBER SALDIRILAR FAZLALAŞTI

Son yıllarda özellikle Instagram, Facebook ve TikTok gibi popüler platformlar, kimlik avı (phishing), şifre kırma ve zararlı yazılım yoluyla hesap ele geçirme girişimlerinin merkezi haline geldi. Siber saldırganlar, bu yöntemlerle yalnızca kişisel verilere ulaşmakla kalmıyor; aynı zamanda maddi kazanç sağlamak, kullanıcıların çevresini dolandırmak ya da ünlülerin imajına zarar vermek için de hesapları kullanabiliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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