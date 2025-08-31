Alişan, Eskişehir Kurtuluşu İçin Konser Verdi
Şarkıcı Alişan, Eskişehir'in kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi ve alanı dolduran izleyiciler Alişan'ı coşkuyla karşıladı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Eskişehir Kurtuluşu Anlatır" etkinlikleri kapsamında Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen konserde Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Etkinlik alanını dolduran çok sayıda kişi, şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.
Konseri izleyenler, seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat