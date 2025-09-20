Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında Alişan konser verdi

Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Alişan konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bingöl Belediyesi Park Alanı ile Kent Park'ta düzenlenen şenlik sürüyor.

Bingöl Belediyesi Park Alanı'nda sahneye çıkan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Alişan, seslendirdiği şarkılarıyla alandakilere keyifli anlar yaşattı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Alişan'ın Bingöl'deki sahne performansının bir konserden daha fazla olduğunu belirtti.

Alanı 10 bini aşkın kişinin doldurduğunu kaydeden Usta, "Gazze ve Filistin ile ilgili sözleriyle Bingöl'ün ve vicdanlı kalplerin sesine tercüman olan Alişan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Şenlik, konserler, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlarla 25 Eylül'e kadar devam edecek.