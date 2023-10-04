Tepebaşı Haberleri - Tepebaşı Haber - Haberler

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenecek söyleşiye katılacak yazar psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son yayınlanan kitabı 'Görünmeyen Kadınlar'ı anlatacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, spor kulübü ve tiyatro yönetmeni ile bir araya geldi

CHP'li Dinçer: "Sorunların Had Safhada Olduğu Ülkede Sadece CHP Konuşuluyor.

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 13 kişi yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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