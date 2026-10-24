Eskişehir'de iddiaya göre saldırgan, 19 yaşındaki öğrenciyi yaralayıp yakalandı

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Eskişehir'de, çevredeki vatandaşlara ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, trafikteki araçları durdurmaya çalışmış ve ATM önündeki vatandaşlara saldırmıştı. Çevrede büyük panik oluşturan bu kişinin ardından, yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.D.'ye yönelen şüpheli, genç kızı yumruk atarak yere düşürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı