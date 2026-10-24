Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de iddiaya göre saldırgan, 19 yaşındaki öğrenciyi yaralayıp yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de iddiaya göre saldırgan, 19 yaşındaki öğrenciyi yaralayıp yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda çevredekilere ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen şüpheli, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı; öğrencinin durumu iyi.

Eskişehir'de, çevredeki vatandaşlara ve araçlara rastgele saldırdığı iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki üniversite öğrencisini yumruklayarak yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, trafikteki araçları durdurmaya çalışmış ve ATM önündeki vatandaşlara saldırmıştı. Çevrede büyük panik oluşturan bu kişinin ardından, yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.D.'ye yönelen şüpheli, genç kızı yumruk atarak yere düşürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu