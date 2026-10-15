Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil tramvay durağına çarptı; sıkışan sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda Sivrihisar-2 Caddesi'nde bir otomobil tramvay durağına çarptı ve sürücü yaralandı. Otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivrihisar-2 Caddesi'nde Veysel S. (57) idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı

FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...

TBMM'deki görüntü için olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Sarıyer'de İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

İETT otobüsünde mahsur kalınca çareyi tavana çıkmakta buldular
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

Azerbaycan Başmüftüsü, başörtüsü yasağını böyle savundu
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Vali Davut Gül'den İstanbullulara 15 Ekim için kritik uyarı

İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı