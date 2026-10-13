Eskişehir Tepebaşı'nda hatalı park edilen otomobil çekildi, sürücüsüne ceza kesildi

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Eskişehir'de hatalı park edilen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çekici yardımıyla otoparka çekilerek sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik düzenini ve yaya güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı parklanmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde devriye görevi yürüten trafik ekipleri, yol üzerine hatalı şekilde park edilmiş 34 ES 2543 plakalı otomobili tespit etti. Trafik akışını olumsuz etkileyen araç, ekiplerin nezaretinde çağrılan çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Ekipler, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve trafik düzeninin sağlanması adına hatalı park konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı