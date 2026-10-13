Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda hatalı park edilen otomobil çekildi, sürücüsüne ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda hatalı park edilen otomobil çekildi, sürücüsüne ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda yol üzerine hatalı park edilen 34 ES 2543 plakalı otomobil, trafik ekiplerinin nezaretinde çekiciyle otoparka kaldırıldı. Araç sahibine idari para cezası uygulanırken ekipler, sürücülerin hatalı park konusunda duyarlı olması gerektiğini hatırlattı.

Eskişehir'de hatalı park edilen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çekici yardımıyla otoparka çekilerek sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik düzenini ve yaya güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı parklanmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde devriye görevi yürüten trafik ekipleri, yol üzerine hatalı şekilde park edilmiş 34 ES 2543 plakalı otomobili tespit etti. Trafik akışını olumsuz etkileyen araç, ekiplerin nezaretinde çağrılan çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Ekipler, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve trafik düzeninin sağlanması adına hatalı park konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

Bir şehrimizde kabus! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu

Gören dönüp bir daha baktı! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Para için anne ile kızını katleden cani dövüşçünün sonu hapiste geldi
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Milli günde büyük fiyasko! Kral, kraliçe herkesin gözü önünde yaşandı
Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı

41 yaşında tarih yazıyor! Ronaldo yine yaptı yapacağını
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat