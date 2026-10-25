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Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

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Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı Haber Videosunu İzle
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sınava geç kalan ve kapıların kapanmasıyla dışarıda kalan bir kişi, geç kalan adayları görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin üzerine yürüyüp saldırdı, hakaretler savurdu. Saat 10.04'te Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında saniye saniye kameraya yansıdı.

  • Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 10.04'te gireceği sınava geç kalan bir kişi, kapıların kapanmasının ardından kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirine fiziki saldırıda bulundu ve hakaret etti.
  • Saldırı anları çevredeki vatandaşların önünde kameraya kaydedildi.
  • Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Eskişehir'de gireceği sınava geç kalan bir kişi, kendi hatasının acısını görevini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinden çıkardı. Kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüyerek saldıran ve hakaretler yağdıran öfkeli şahsın o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

KAPILAR KAPANINCA ÇILGINA DÖNDÜ

Olay, saat 10.04'te Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1528. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sınav saatini kaçırarak okula geç kalan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir panik ve öfke yaşadı. Bu esnada sınav heyecanını ve geç kalan adayları görüntülemek için bölgede görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden şahıs, bir anda çılgına döndü.

ÜZERİNE YÜRÜYÜP HAKARETLER YAĞDIRDI

Kendi gecikmesinin faturasını basın mensubuna kesmeye çalışan öfkeli şahıs, çekim yapılmasına tepki göstererek muhabirin üzerine yürüdü. Görevini yapmaya çalışan gazeteciye fiziki saldırıda bulunan şahıs, hızını alamayarak ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan çirkin saldırı ve hakaret anları ise saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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