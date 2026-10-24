Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Tepebaşı'nda 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen şüpheli, yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki kadına yumruk attı. Kadın yaralanırken olay yerinden uzaklaşan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.

Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda yoldan geçen araçları durdurmaya çalışan ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen F.T, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye yumruk attı.

Darbenin etkisiyle düşen H.D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama