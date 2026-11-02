Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de kuyumcuya getirilen 10 gram altın sahte çıktı, şahıs karakola götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kuyumcuya getirilen 10 gram altın sahte çıktı, şahıs karakola götürüldü Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de kuyumcuya getirilen 10 gram altın sahte çıktı, şahıs karakola götürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'ndaki kuyumcuya iddiaya göre borç karşılığı alınan 10 gram altını getiren şahıs, altınların sahte olduğu belirlenince karakola götürüldü. Yaklaşık 60 bin TL değerindeki sahte altınların fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de kuyumcu dükkanına iddiaya göre borç karşılığında alınan 10 adet gram altının sahte olduğu belirlenirken, yaklaşık 60 bin TL'lik altını getiren şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. isimli erkek şahıs iddiaya göre borç karşılığında elde ettiği 10 adet gram altını inceletmek veya bozdurmak amacıyla söz konusu kuyumcu dükkanına getirdi. Kuyumcu çalışanlarının dikkatli incelemesi sonucunda, getirilen 10 gram altının sahte olduğu tespit edildi. Güncel piyasa değerine göre toplamda yaklaşık 60 bin TL değerindeki sahte altınların fark edilmesinin ardından durum hemen polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş şubesi polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları ilk inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından Y.A.'yı işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki

Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İbre tersine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı fotoğraflarına açıklama: Bu klip tanıtım partisiydi

Cadılar Bayramı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafa açıklama getirdi
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı

Bungalovdaki gizli kamera davasında tartışma yaratacak kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

20 yıl sonra buluştular! Herkes aynı detaya takıldı
Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı! Savaş jeti anında havalandı

Alarm verildi, savaş uçağı saniyeler içinde havalandı!

İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı

Kars 36 Spor'a yaptığı bağış olay oldu!

Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der