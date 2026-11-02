Eskişehir'de kuyumcuya getirilen 10 gram altın sahte çıktı, şahıs karakola götürüldü

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Eskişehir'de kuyumcu dükkanına iddiaya göre borç karşılığında alınan 10 adet gram altının sahte olduğu belirlenirken, yaklaşık 60 bin TL'lik altını getiren şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. isimli erkek şahıs iddiaya göre borç karşılığında elde ettiği 10 adet gram altını inceletmek veya bozdurmak amacıyla söz konusu kuyumcu dükkanına getirdi. Kuyumcu çalışanlarının dikkatli incelemesi sonucunda, getirilen 10 gram altının sahte olduğu tespit edildi. Güncel piyasa değerine göre toplamda yaklaşık 60 bin TL değerindeki sahte altınların fark edilmesinin ardından durum hemen polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş şubesi polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları ilk inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından Y.A.'yı işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı