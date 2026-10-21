Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, maddi hasar oluştu

Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatılırken kırmızı otomobilin ön tarafı parçalandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de ticari araçla çarpışan otomobilin ön tarafının parçalandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, bu sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gri renkli bir hafif ticari araç ile bir otomobil henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda kırmızı renkli otomobilin ön tarafı parçalandı, büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı