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Eskişehir'de 10 sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de 10 sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kuyumcuya 10 adet sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kuyumcu çalışanının kontrolünde altınların sahte olduğu belirlenmesi üzerine ihbarla polis ekipleri sevk edildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya 10 adet sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen Y.A. isimli kişi, yanındaki 10 adet gram altını bozdurmak istedi.

Kuyumcu çalışanının yaptığı kontrollerde altınların sahte olduğu belirlendi.

İhbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Sahte olduğu iddia edilen altınları kuyumcuya satmak isteyen Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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