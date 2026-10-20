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Eskişehir Tepebaşı'nda arkadaşının evinde kalan 40 yaşındaki kişi ölü bulundu

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Eskişehir Tepebaşı'nda arkadaşının evinde kalan 40 yaşındaki kişi ölü bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşına ait evde kalan 40 yaşındaki kişi, sabah uyanmayınca ev sahibinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 40 yaşındaki kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Fevziçakmak Mahallesi Asuman Sokak'taki arkadaşına ait evde kalan Aykut Günen (40), sabah uyanmadı.

Ev sahibi tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Günen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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