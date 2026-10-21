Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de sıcaklık 1 ila 3 derece artacak, iki ilçede 19 dereceye ulaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Odunpazarı ve Tepebaşı'nda en yüksek sıcaklığın 19 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nijerya'da ilk Ebola virüsü vakası tespit edildi

Ölümcül salgın bir ülkeye daha sıçradı! 243 milyonluk ülkede ilk vaka
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci İstanbul'u geride bıraktı! İzmir'deki yeni hayatını anlattı

Dizilere ara verdi: Ünlü oyuncu evlendikten sonra İstanbul'u terk etti
Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Tam 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadılar
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Maç sonunda yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırtacak cinsten
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Fransa'da sarı yelekliler nedeniyle Paris ve Lyon'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da kriz büyüyor! Sokağa çıkma yasağı 12 kente yayıldı
Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

Oyuna girdi, saniyeler sonra olanlar oldu