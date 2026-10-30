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Erzurum Aşkale'de zincirleme kazada 3 araç hasar gördü, yol tek yönlü kapandı

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Erzurum Aşkale'de zincirleme kazada 3 araç hasar gördü, yol tek yönlü kapandı
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Erzurum Aşkale'deki Tepebaşı Geçidi'nde yağışla kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı; can kaybı ve yaralanma olmadı, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Erzincan-Erzurum karayolu tek yönlü bir süreliğine ulaşıma kapatıldı, araçlar çekilince yeniden açıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Tepebaşı Geçidi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kaza sonrası Erzincan-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu Aşkale Tepebaşı Geçidi Hacı Hamza Köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz tam olarak belirlenemeyen 35 TTT 56, 06 CGK 59 ve 60 AAG 849 plakalı araçlar, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden ikisinin Murat Akgül ve Nazım Maral olduğu öğrenildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolu tek yönlü olarak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ve yoldaki araç yoğunluğunun az olması, olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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