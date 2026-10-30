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Eskişehir'de aralıklı sağanak etkili olacak, sıcaklık 16 dereceye ulaşacak

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Eskişehir ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus görüleceği, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 16 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 16 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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