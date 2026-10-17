Eskişehir Tepebaşı'nda çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi'nde 2 motosiklet çarpıştı ve iki sürücü yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi'nde, M.V. (22) idaresindeki 26 AIP 538 plakalı motosiklet ile Ö.B. (18) yönetimindeki 26 ANR 889 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA