Eskişehir'de trafik polisinin bayrak hassasiyeti kamerada! Yola düşen 2 bayrağı katlayıp öptü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir çevreyolu kenarına düşen 2 Türk bayrağını fark eden trafik polisi, akan trafiğe aldırmadan bayrakları yerden aldı, özenle katlayıp öperek muhafaza altına aldı.

AKAN TRAFİĞE ALDIRMADI

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, trafik polisi ekipleri refüjde yola düşmüş 2 Türk bayrağı fark etti. Hemen araçlarını güvenli bir noktada durduran polis memurlarından biri, trafiğin uygun olduğu bir anda yolun sol şeridine geçerek bayrağı yerden aldı.

Bu sırada refüjün orta kısmında bir Türk bayrağının daha olduğunu fark eden polis, onu da aynı hassasiyetle yerden aldı.

ÖZENLE KATLAYIP ÖPTÜ

İki bayrağı da büyük bir özenle katlayan polis memuru, bayrakları öperek ekip aracına taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı