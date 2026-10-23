Eskişehir'de görme engelliler Braille Kur'an kursunda hem eğitim hem sosyalleşiyor

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Eskişehir'de görme engelli bireyler, Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla okuyarak dini eğitim alıyor, kurs ortamında sosyalleşme imkanı buluyor.

İl Müftülüğünün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Şahver Sultan Engelsiz Cami ve Kur'an Kursu'nda farklı yaş gruplarındaki görme engellilere eğitim veriliyor.

Kur'an kursu öğreticisi??????? Sema Çetinkaya'nın rehberliğinde sürdürülen derslere katılan 10 kursiyer, kabartma harfleri parmak uçlarıyla takip ederek Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Kursiyerlere Elifba, dini bilgiler ve Hazreti Muhammed'in hayatı hakkında da dersler veriliyor.

Tepebaşı Kaymakamlığının sağladığı ulaşım desteğiyle kursa gelen kadınlar, eğitimlerinin yanı sıra benzer deneyimleri paylaşan kişilerle bir araya gelerek sosyal ilişkilerini geliştirme imkanı buluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün işbirliğiyle, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında hazırlanan kabartma yazılı Kur'an-ı Kerimler de kursiyerlere dağıtıldı.

"Braille alfabesi hayatlarını kolaylaştırdı"

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, AA muhabirine, kursta görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretildiğini söyledi.

Öğrencilerin eğitim sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Şahver Sultan Kur'an Kursumuzda görme engellilere yönelik eğitim veriliyor. Burada Braille alfabesiyle Elifba, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve Peygamberimizin hayatına ilişkin bilgiler öğretiliyor. Kursumuza gelen öğrencilerimiz gayet memnunlar. Öğrencilerimiz arasında 12 kez hatim yapanlar var. 40 hadis ezberleyerek Braille alfabesiyle düzenlenen yarışmalara katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz var. Hatim yapan öğrencilerimizden bazıları da hocalarıyla birlikte umreye gitti. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz burada gayet mutlu. Braille alfabesi onların hayatını kolaylaştırdı."

Gül, Diyanet İşleri Başkanlığının görme engellilere yönelik yayınlar hazırladığını aktararak, dağıtılan kitapların yanı sıra yeni yayınlarla da kursiyerlerin eğitimine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şahver Sultan Cami'nin erişilebilirlik konusunda ödül alan örnek bir proje olduğunu vurgulayan Gül, erişilebilir cami uygulamasını ise kentte yaygınlaştırmak istediğini belirtti.

Gül, görme engellilerin ibadet edebilecekleri ve eğitim alabilecekleri mekanlara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Engelli kardeşlerimizin bizden bazı talepleri var. Hayatlarını kolaylaştıracak, ibadet edebilecekleri ve eğitim alabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de engellilere yönelik her türlü hizmeti vermeye hazırız. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de müftülükler olarak bu konuda çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hayatlarına çok şey kattık"

Kurs öğreticisi Sema Çetinkaya da 5 yıldır görme engelli bireylere eğitim verdiğini, Braille alfabesini de müftülüğün düzenlediği eğitim programında öğrendiğini ifade etti.

Bu yıl 10 kursiyerin yüz yüze, 7 kursiyerin ise çevrim içi eğitim aldığını belirten Çetinkaya, kursun katılımcıların hem dini eğitimine hem de sosyal yaşamına katkı sunduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, beş yılda çok güzel şeyler başardıklarını anlatarak, "Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gönderdiği ücretsiz yayınlarla Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerini öğrenmelerine yardımcı olduk. Öğrencilerimizden bazıları daha önce hiç evlerinden çıkmayan insanlardı. Buraya geldiklerinden itibaren hayatlarına çok şey kattık." dedi.

Kaymakamlığın sağladığı servisle kursiyerlerin evlerinden alınıp derslerin ardından yeniden evlerine bırakıldığını aktaran Çetinkaya, bazı öğrencilerin özel umre programlarına katıldığını da söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumayı kursta öğrendi

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Semra Kısalı ise geçen yıl başladığı eğitim sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve sosyal çevresinin genişlediğini belirtti.

Daha önce eşi olmadan bir yere gitmekte zorlandığını anlatan Kısalı, kursta kendisiyle benzer deneyimleri yaşayan kişilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kısalı, kendilerine dağıtılan yeni kabartma yazılı Kur'an-ı Kerimlerin taşınmasının ve okunmasının daha kolay olacağını söyledi.

Kursiyerlerden 22 yaşındaki Rana Başak da iki yıldır devam ettiği kursta Arapça okumayı öğrendiğini, eğitim sayesinde dini bilgisini geliştirdiğini ve arkadaşlarıyla sosyalleştiğini dile getirdi.

Türkçe Braille alfabesini daha önce bildiğini belirten Başak, kursta Arapça okumayı öğrendiğini ve umreye gitme fırsatı bulduğunu anlattı.

Kaynak: AA