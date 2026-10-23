Eskişehir'de bir kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de bir kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli Ankara'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, Ankara'da yakalandı. Gözaltına alınan 26 yaşındaki şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla işlem başlatıldı.
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, Ankara'da yakalandı.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir şüphelinin zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı??????? iddiası üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis, Ankara'da bulunduğu tespit edilen şüpheli R.A'yı (26) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla işlem başlatıldı.
Kaynak: AA