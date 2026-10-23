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Eskişehir'de darp edilen şahıs, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulundu

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Eskişehir'de darp edilen şahıs, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde darp edilen şahıs, sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip kaçtıktan sonra evinin yakınındaki boş arsada baygın bulundu. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de darp edildikten sonra sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip kaçan şahıs, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şu veya kişilerce darp edilen halde bir şahsın yardımına çevredeki esnaf koştu. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan yaralı şahıs, bölgedeki pazarcı esnafı ve yanındaki kadın yakınının sakinleştirme çabalarına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek tedavi olmak istemedi.

Olay yerine gelen ambulansı fark eden yaralı şahıs ile yanındaki kadın yakını, hızla olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yapılan ihbarlar ve takip çalışmaları sonucunda, şahsın ilerleyen saatlerde evinin yakınındaki boş bir arsada baygın halde bulunduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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