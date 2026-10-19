Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir'de sıcaklık 1-3 derece artacak, gece hafif don olayı bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava yağışsız, sıcaklık 1 ila 3 derece artacak. Gece çukur ve kırsal kesimlerde hafif don beklenirken, Odunpazarı ve Tepebaşı'nda en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

Eskişehir'de havanın yağışsız olacağı, sıcaklığın ise 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Don uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan uyarıda, gece saatlerinde bölgedeki illerin iç kesimlerinde sıcaklıkların azalması ile özellikle çukur ve kırsal kesimlerde kırağı, yer yer hafif don olayı beklendiği belirtildi. İlgililerin ve vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 15 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tebriz Traktör takımı, 'ırkçı tezahürat' nedeniyle sahadan ayrıldı

Irkçı tezahüratları duyunca sahadan çekildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor

Ekmen'den "Patates yolsuzluğu" tepkisi: Daha büyüğüne cesaret veriyor
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı