Eskişehir'de sıcaklık 1-3 derece artacak, gece hafif don olayı bekleniyor

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Eskişehir'de havanın yağışsız olacağı, sıcaklığın ise 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Don uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan uyarıda, gece saatlerinde bölgedeki illerin iç kesimlerinde sıcaklıkların azalması ile özellikle çukur ve kırsal kesimlerde kırağı, yer yer hafif don olayı beklendiği belirtildi. İlgililerin ve vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 15 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı