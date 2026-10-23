Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu, Odunpazarı 22, Tepebaşı 21 derece bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir ve çevresinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Odunpazarı'nda 22, Tepebaşı'nda 21 dereceye ulaşması öngörülüyor; güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, hava sıcaklığının Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 22, Tepebaşı ilçesinde ise 21 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da cebinden çıkardığı tasmayı takıp götürdü! Ailenin köpeği Tomi kamerada böyle çalındı

Ailenin köpeğine cebinden tasma taktı, motosiklete alıp kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu