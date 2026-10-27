Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de aralıklı sağanak bekleniyor, sıcaklık 1 ila 3 derece azalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklığın 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı'nda 20, Tepebaşı'nda 19 derece bekleniyor.

Eskişehir'de sağanak yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de hava sıcaklığının Odunpazarı ilçesinde 20, Tepebaşı ilçesinde ise 19 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi

Milyonların izlediği derbide tarihi fiyasko!
Fon Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

Maça damga vuran kare!

Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç