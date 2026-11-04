Eskişehir'de iki alkollü sürücüye 100 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu

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Eskişehir'de polisin gerçekleştirdiği trafik denetiminde durdurulan iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi. İki sürücüye toplam 100 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine ikişer yıl süreyle el konuldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan iki aracın sürücüsü de alkollü çıktı. Yapılan kontrollerde; 26 AOT 969 plakalı aracın sürücüsü O.O.'nun 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. 17 AFL 651 plakalı aracın sürücüsü A.K.'nin ise 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, durdurulan araçlardan birinin bagaj kapağının üzerinde bırakılan alkol kutusu dikkatlerden kaçmadı.

Denetimler sonucunda her iki sürücüye de 50'şer bin liradan toplam 100 bin TL para cezası kesilirken, sürücü belgelerine ikişer sene süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı