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Eskişehir'de binadan kopan yalıtım parçaları kahve dükkanının tentesini yırttı

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Eskişehir'de binadan kopan yalıtım parçaları kahve dükkanının tentesini yırttı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de binadan kopan yalıtım parçaları kahve dükkanının tentesini yırttı
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 6 katlı binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve sıva parçaları, zemin kattaki kahve dükkanının tentesini yırtarak hasar verdi. Olay sırasında tente altında kimse bulunmazken yaralanma önlendi, ekipler parçaların sökülmesi için çalışma başlattı.

Eskişehir'de 6 katlı bir binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları, zemin kattaki kahve dükkanının üzerine düştü. Dükkanın tentesinin yırtıldığı olayda, o esnada alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın üst katlarındaki dış cephe dekorasyonunda yer alan yalıtım malzemesi ve taş sıva parçaları henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü. Düşen parçalar, binanın zemin katında faaliyet gösteren kahve dükkanının açılır tentesine isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin tentesi yırtılarak hasar gördü. Olay anında tente altında müşteri ya da çalışanın bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak bina cephesinde tehlike arz eden diğer parçaların sökülmesi ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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