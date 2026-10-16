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Eskişehir Tepebaşı'nda çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü L.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

L.Ç. idaresindeki 26 APC 516 plakalı hafif ticari araç, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde Berfin Yılmaz'ın (22) kullandığı 07 BLR 442 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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