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Eskişehir Tepebaşı'nda 2.07 promil alkollü sürücüye 37 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir Tepebaşı'nda 2.07 promil alkollü sürücüye 37 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trafik denetiminde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 37 bin TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili diğer trafik maddelerinden dolayı uygulanan ceza sonrası işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 37 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 26 AEK 298 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü G.E.'nin 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili diğer trafik maddelerinden dolayı sürücüye toplamda 37 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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