Eskişehir Tepebaşı'nda 2.07 promil alkollü sürücüye 37 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 37 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 26 AEK 298 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü G.E.'nin 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili diğer trafik maddelerinden dolayı sürücüye toplamda 37 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı